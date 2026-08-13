Manchester United: Michael Carrick ouvre la porte à un avenir pour Marcus Rashford

Alors que l’avenir de Marcus Rashford à Manchester United reste incertain, Michael Carrick a laissé entendre que l’attaquant anglais pourrait poursuivre son aventure à Old Trafford. Le technicien mancunien apprécie notamment le profil différent du joueur de 28 ans.

Michael Carrick a laissé entendre que Marcus Rashford pourrait encore avoir un avenir à Manchester United. L’entraîneur des Red Devils estime notamment que l’attaquant anglais possède un profil différent de celui des autres joueurs offensifs de son effectif. Interrogé par ITV Sport après la victoire de Manchester United contre Leeds aux tirs au but, mercredi, lors d’un match amical disputé à Croke Park, Carrick s’est montré ouvert concernant la situation de Rashford.

Âgé de 28 ans, l’international anglais n’a toutefois pas participé à cette rencontre. Il n’a repris l’entraînement que quelques jours auparavant et doit encore retrouver progressivement son rythme. « C’est notre joueur. Il est revenu en pleine forme, comme n’importe quel autre joueur. Je le connais depuis longtemps, il nous apporte quelque chose d’un peu différent », a déclaré Carrick. Le technicien mancunien a également souligné l’état d’esprit positif affiché par Rashford depuis son retour au centre d’entraînement. « Il est de très bonne humeur depuis son retour. Il est rentré il y a deux ou trois jours », a-t-il ajouté.

Ces déclarations pourraient relancer les interrogations autour de l’avenir de Rashford, alors que l’attaquant anglais a été régulièrement annoncé sur le départ ces derniers mois. Pour Carrick, la porte semble en tout cas loin d’être définitivement fermée.