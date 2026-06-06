Mercato: Marcus Rashford écarte Arsenal et privilégie le Barça

Courtisé par plusieurs clubs de Premier League, Marcus Rashford aurait une préférence claire pour son avenir. L’attaquant de Manchester United souhaite poursuivre l’aventure au FC Barcelone, où il a retrouvé son meilleur niveau la saison dernière.

L’avenir de Marcus Rashford semble s’écrire loin de Manchester United. Selon les informations du média espagnol Sport, l’international anglais ne serait pas intéressé par un transfert à Arsenal lors du prochain mercato estival. Les Gunners ne sont pourtant pas les seuls sur le dossier. Tottenham et Newcastle suivent également de près la situation de l’attaquant de 28 ans, dont l’avenir à Old Trafford paraît de plus en plus incertain.

Mais Rashford aurait déjà fait son choix. Toujours selon la presse espagnole, l’Anglais privilégie un retour définitif au FC Barcelone, où il a évolué sous la forme d’un prêt la saison dernière. Auteur d’une campagne convaincante sous les couleurs blaugrana, il a participé au sacre du Barça en Liga, devant le Real Madrid. Des performances qui auraient convaincu les dirigeants catalans de tenter de le conserver sur le long terme.

Le club barcelonais aurait ainsi pris la décision de recruter définitivement l’attaquant anglais. Toutefois, aucun accord n’a encore été trouvé avec Manchester United concernant les modalités du transfert. Les discussions entre les deux clubs devraient se poursuivre dans les prochaines semaines, alors que Rashford continue de donner sa priorité au champion d’Espagne.



