Coupe du monde 2030: la FIFA appelle le Nigeria à bâtir une gouvernance plus stable

Après l’échec des Super Eagles dans la course au Mondial 2026, la FIFA estime que le principal défi du Nigeria n’est pas le manque de talent, mais la stabilité de son organisation. L’instance mondiale appelle à une structure plus solide pour espérer retrouver la Coupe du monde en 2030.

La FIFA estime que les Super Eagles ne retrouveront la Coupe du monde en 2030 qu’à la condition de s’appuyer sur une organisation plus stable et une gouvernance renforcée. Dans un communiqué publié mercredi, l’instance dirigeante du football mondial a salué l’impressionnant vivier de talents dont dispose le Nigeria, tout en soulignant que le développement de son football dépend désormais davantage de la solidité de ses structures que de la qualité de ses joueurs.

Triple champion d’Afrique, le Nigeria a manqué la qualification pour une deuxième Coupe du monde consécutive après son absence au Mondial 2026. Les hommes d’Eric Chelle ont terminé à la deuxième place du groupe C des éliminatoires de la CAF derrière l’Afrique du Sud, avant de s’incliner face à la République démocratique du Congo en finale des barrages continentaux. La FIFA a profité de ce constat pour adresser un message aux dirigeants du football nigérian, les invitant à consolider les fondations institutionnelles du football national.

« Néanmoins, grâce à l’immense vivier de talents footballistiques du pays, le potentiel du Nigeria demeure énorme », souligne la FIFA dans son communiqué. L’instance conclut en insistant sur le véritable enjeu pour les Super Eagles : « La participation à l’événement phare de 2030 dépendra donc moins des compétences que de la stabilité, sous la forme d’une structure robuste ouvrant la voie à des performances constantes. »



