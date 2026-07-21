BENIN WEB TV

Mercato: Florentino Pérez freinerait le dossier Rodri au Real Madrid

Malgré l’intérêt de Rodri pour un retour en Espagne, un transfert vers le Real Madrid ne semble pas d’actualité. Selon plusieurs sources, Florentino Pérez s’opposerait à toute tentative de recrutement du milieu de terrain de Manchester City.

Romaric Déguénon
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Football
1 199vues
Mercato: Florentino Pérez freinerait le dossier Rodri au Real Madrid
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter

L’avenir de Rodri continue d’alimenter les rumeurs du mercato. Si le milieu de terrain de Manchester City serait séduit par l’idée d’un retour en Espagne, la piste menant au Real Madrid se heurterait à un obstacle de taille : Florentino Pérez. D’après les informations relayées par le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le président du club madrilène ne serait pas favorable à l’arrivée de l’international espagnol et aurait écarté toute possibilité d’ouvrir des négociations avec Manchester City cet été.

Rodri, qui a déjà évolué sous les couleurs de l’Atlético de Madrid avant de rejoindre la Premier League, verrait pourtant d’un bon œil un retour en Liga, avec le Real Madrid comme destination privilégiée. Pendant ce temps, le nouvel entraîneur madrilène, José Mourinho, poursuit la préparation de la saison avec son groupe, sans renfort au poste de milieu défensif. De son côté, Manchester City ne compte pas laisser partir l’un de ses joueurs majeurs sans réagir. Le club anglais a soumis à Rodri une nouvelle offre de prolongation de contrat afin de sécuriser son avenir. Son bail actuel arrive à échéance à l’été 2027.

Sur son compte X, Fabrizio Romano a résumé la situation : « Rodri souhaite revenir en Espagne et rêve de rejoindre le Real Madrid. C’est une tendance claire depuis plusieurs mois. En parallèle, Florentino Pérez a toujours fermé la porte à cette opération et à toute négociation cet été. Manchester City a, de son côté, présenté une nouvelle offre de prolongation, qui est sur la table depuis avril. » À ce stade, un départ de Rodri vers le Real Madrid paraît donc peu probable, même si le dossier pourrait évoluer dans les prochains mois en fonction des décisions du joueur et des deux clubs.

Articles liés

Mercato: le FC Barcelone s’offre Jesse Bisiwu en provenance du Club BrugesMercato: le FC Barcelone s’offre Jesse Bisiwu en provenance du Club BrugesBallon d’Or 2026: Harry Kane en tête des favoris, Messi, Mbappé et Yamal parmi les prétendantsBallon d’Or 2026: Harry Kane en tête des favoris, Messi, Mbappé et Yamal parmi les prétendantsMondial 2026: l’Espagne décroche un jackpot, l’Argentine récompensée pour sa 2è placeMondial 2026: l’Espagne décroche un jackpot, l’Argentine récompensée pour sa 2è placeClassement FIFA juillet 2026: le Maroc toujours leader, le Bénin fait du surplace, le top 20 africainClassement FIFA juillet 2026: le Maroc toujours leader, le Bénin fait du surplace, le top 20 africain

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV