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«Ce serait un honneur d’être en lice», Fabian Ruiz rêve du Ballon d’Or 2026

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain et la sélection espagnole, Fabian Ruiz ne cache pas ses ambitions individuelles. Le milieu de terrain de 30 ans estime qu’une nomination au Ballon d’Or 2026 serait déjà une grande reconnaissance.

Romaric Déguénon
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Football
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«Ce serait un honneur d’être en lice», Fabian Ruiz rêve du Ballon d’Or 2026
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Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz, a évoqué la possibilité de figurer parmi les candidats au Ballon d’Or 2026, au terme d’une saison particulièrement réussie sur le plan collectif. International espagnol, le joueur de 30 ans a enrichi son palmarès en remportant la Ligue des champions avec le PSG ainsi que la Coupe du monde avec l’Espagne, des performances qui l’ont progressivement installé parmi les outsiders crédibles pour la prestigieuse distinction individuelle.

Interrogé sur ses ambitions, Fabian Ruiz a reconnu qu’un sacre au Ballon d’Or représenterait une immense fierté, tout en mettant en avant les succès collectifs obtenus cette saison. « Qui ne voudrait pas gagner un Ballon d’Or ? Je suis très satisfait de la saison que j’ai réalisée, avec la victoire en Ligue des champions et en Coupe du monde », a confié le milieu espagnol aux journalistes, dans des propos relayés par Marca. « Si je suis en lice pour cette récompense, ce sera déjà un grand honneur. »

Grâce à ses performances régulières sous les couleurs parisiennes et avec la Roja, Fabian Ruiz apparaît désormais comme l’un des noms cités dans la course au Ballon d’Or 2026, même si la concurrence s’annonce particulièrement relevée.


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