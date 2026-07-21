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Mercato: le FC Barcelone s’offre Jesse Bisiwu en provenance du Club Bruges

Le FC Barcelone poursuit son mercato estival avec l’arrivée de Jesse Bisiwu. Le jeune ailier de 18 ans rejoint le club catalan en provenance du Club Bruges et intégrera l’effectif d’Hansi Flick pour la saison 2026-2027.

Romaric Déguénon
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Football
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Mercato: le FC Barcelone s’offre Jesse Bisiwu en provenance du Club Bruges
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Le FC Barcelone a officialisé le recrutement de Jesse Bisiwu, l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football belge. L’ailier de 18 ans quitte le Club Bruges pour s’engager avec le champion d’Espagne. Selon les informations du journaliste spécialisé Fabrizio Romano, les deux clubs sont parvenus à un accord portant sur un transfert de 8,5 millions d’euros, auxquels s’ajoute une clause permettant au Club Bruges de percevoir 20 % sur une éventuelle future revente du joueur.

Très apprécié pour sa vitesse, sa qualité de percussion et son potentiel, Bisiwu intégrera le groupe professionnel dirigé par Hansi Flick dès le début de la saison 2026-2027. Ce renfort s’inscrit dans la volonté des dirigeants catalans de consolider un effectif qui a décroché le titre de champion d’Espagne la saison dernière, devant le Real Madrid. Le Barça ne compte toutefois pas s’arrêter là. À plusieurs semaines de la fermeture du mercato estival, le club blaugrana continue d’explorer plusieurs pistes afin d’offrir à Hansi Flick un groupe encore plus compétitif pour défendre son titre en Liga et viser les sommets en Ligue des champions.

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