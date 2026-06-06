Mondial 2026 : la FIFA revient sur l’interdiction des bouteilles d’eau dans les stades

La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé vendredi 5 juin qu’elle autorisait les spectateurs à apporter une bouteille d’eau en plastique dans les stades de la Coupe du monde 2026, trois jours après avoir interdit tout récipient personnel pour des raisons de sécurité. La décision initiale avait déclenché une vague de critiques à moins d’une semaine du coup d’envoi du tournoi, fixé au 11 juin.

« Tous les fans seront autorisés à apporter une bouteille d’eau en plastique souple, scellée, d’une contenance de 590 millilitres, pour n’importe quel match du Mondial aux États-Unis et au Canada », a déclaré Heimo Schirgi, directeur des opérations de la Coupe du monde, sur le compte X de l’instance. Les gourdes en plastique rigide restent interdites car elles présentent selon lui « des risques pour la sécurité ». La nouvelle règle ne concerne pas les matches disputés au Mexique, troisième pays co-organisateur du tournoi – aucune précision n’ayant été apportée sur ce point par la FIFA.

Le « code de conduite dans les stades » avait été modifié le mardi 2 juin pour prohiber « les bouteilles d’eau réutilisables », qui étaient auparavant autorisées et pouvaient être remplies aux fontaines à eau gratuites installées dans les enceintes. La révélation de cette mesure par le magazine The Athletic avait immédiatement suscité des critiques, l’interdiction contraignant les supporters à s’approvisionner uniquement auprès des points de vente des partenaires commerciaux de l’instance. Interrogée par l’AFP, la FIFA avait justifié la décision par la nécessité de « prévenir les risques et les blessures pour les joueurs et les spectateurs ».

La controverse a pris une acuité particulière au regard des conditions climatiques attendues dans plusieurs des seize stades du tournoi. Des climatologues ont estimé dans un rapport récent qu’une « chaleur éprouvante » pourrait affecter un quart des matches du Mondial 2026, dont la finale prévue le 19 juillet dans le New Jersey. À Houston et Dallas, les températures estivales avoisinent régulièrement 40 degrés Celsius, l’humidité rendant la sensation thermique encore plus difficile à supporter. Lors de la Coupe du monde des clubs disputée aux États-Unis en 2025, de nombreuses rencontres s’étaient tenues par des températures supérieures à 32 degrés.

Pour atténuer l’impact de la chaleur sur le jeu, la FIFA a par ailleurs imposé une pause rafraîchissante au milieu de chaque mi-temps et des bancs de touche climatisés pour les équipes. La plupart des stades retenus pour le tournoi sont à ciel ouvert, à l’exception de quelques enceintes à toit fermé et à air conditionné.

Un tournoi inédit à 48 équipes

La Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, est la première édition à 48 équipes participantes, contre 32 lors des éditions précédentes. Le format a été élargi à la demande de l’instance, qui a également prévu 104 matches au total, soit un nombre nettement supérieur aux 64 rencontres des éditions précédentes. Près de deux millions de billets avaient été vendus avant le début des phases finales de commercialisation, avec des acheteurs enregistrés dans 212 pays et territoires selon la FIFA.

Le match d’ouverture se tient le 11 juin. La finale est prévue le 19 juillet au MetLife Stadium de East Rutherford, dans le New Jersey, en banlieue de New York.