Valverde: « Je ne veux pas être responsable de la retraite » de Carlo Ancelotti

Après la victoire du Real Madrid (0-3) sur la pelouse d’Elche ce mercredi soir, Federico Valve a livré son analyse du match face à la presse. Le jeune uruguayen a notamment évoqué son pari avec son entraîneur.

Le Real Madrid semble inarrêtable en ce début de saison. Véritable rouleau compresseur, les Merengues ont marché sur Elche (0-3) ce mercredi soir, lors de la dixième journée de Liga. Et l’un des hommes forts de l’équipe madrilène n’est autre que Federico Valverde. Le jeune uruguayen a ouvert le score contre Elche, d’une frappe à l’extérieur de la surface adverse. Le milieu de terrain impressionne de plus en plus et ces prestations sont peut-être liées à un pari qu’il a fait avec son entraîneur Carlo Ancelotti.

C’est en tout cas, ce qu’il a laissé entendre face à la presse, après la victoire contre les Franjiverdes. « Carlo l’a déjà dit, je dois marquer au moins dix buts cette saison. Je suis concentré pour y arriver. C’est une bonne pression. Je ne veux pas prendre la responsabilité de la retraite de l’entraîneur« , a-t-il déclaré, en souriant, dans des propos rapportés par Real France. Pour rappel, Carlo Ancelotti avait dévoilé avoir mis Valverde au défi de marquer au moins dix buts durant la saison, sans quoi l’italien devait prendre sa retraite. A ce rythme, Fede va largement tenir son pari.

Un défi également commenté par l’autre prodige du Real Madrid Rodrygo, qui préfère simplement profiter des performances de son coéquipier. « Je ne veux pas parier. Plus il y a de buts et de passes décisives, mieux c’est« , a sobrement déclaré l’international brésilien. Dans tout ça, c’est le club madrilène qui se frotte les mains. Avec de tels talents dans son effectif, la Casa Blanca va certainement dominer le football espagnol et européen encore pendant de nombreuses années.