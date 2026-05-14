France : 13 des 26 Bleus vont jouer une Coupe du monde pour la première fois

La liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 marque un important renouvellement générationnel chez les Bleus. Treize des vingt-six joueurs retenus disputeront leur premier Mondial, dont Désiré Doué, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Michael Olise et Robin Risser, tandis que N’Golo Kanté apparaît comme le seul rescapé du sacre de 2018.

Sur les vingt-six joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, treize disputeront leur première édition du tournoi, contre douze ayant participé au Mondial 2022 au Qatar. N’Golo Kanté (Fenerbahçe), 35 ans, est le seul rescapé de la Coupe du monde 2018 en Russie que Deschamps ait convoqué — il n’était pas du voyage au Qatar en 2022.

Les treize néophytes au Mondial sont : les gardiens Brice Samba (Stade Rennais) et Robin Risser (RC Lens) ; les défenseurs Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea) et Maxence Lacroix (Crystal Palace) ; les milieux Manu Koné (AS Roma) et Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) ; les attaquants Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) et Michael Olise (Bayern Munich).

Le plus jeune du groupe est Désiré Doué, né en juin 2005, qui aura vingt ans lors du tournoi. Olise (24 ans), Barcola (23 ans), Cherki (21 ans), Zaïre-Emery (21 ans) et Risser (21 ans) constituent le noyau de joueurs nés entre 2001 et 2004 qui feront leur entrée sur la plus grande scène mondiale. La moyenne d’âge de ces treize néophytes est de vingt-quatre ans.

Parmi eux, Risser est la seule convocation totalement inédite : il n’avait jamais encore été appelé en équipe de France A. Les douze autres ont tous des sélections à leur actif en équipe senior. Barcola compte seize capes, Digne est le plus expérimenté de la liste avec trente-deux sélections.

La France disputera son premier match le 16 juin face au Sénégal au MetLife Stadium d’East Rutherford, en banlieue de New York.