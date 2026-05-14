Finale Sénégal-Maroc : de nouveaux propos de Pape Thiaw relance la polémique

Une déclaration de Pape Thiaw dans la bande-annonce d’un reportage consacré à son parcours a relancé la controverse autour de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. En évoquant des problèmes liés aux supporters et aux conditions de jeu, le sélectionneur sénégalais ravive un dossier toujours pendant devant le TAS, après la décision de la CAF d’attribuer le titre au Maroc sur tapis vert.

Dans la bande-annonce d’un reportage du journaliste sénégalais indépendant Saikou Seydi consacré au sélectionneur national Pape Thiaw, une déclaration du technicien sur la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 a suscité de vives réactions au Maroc et au Sénégal depuis sa mise en ligne, jeudi 14 mai. « Il y avait nos supporters de l’autre côté et il y avait des problèmes. Même sur le terrain, donc on ne pouvait pas jouer », dit Pape Thiaw dans l’extrait. Ces propos ont été interprétés par de nombreux internautes marocains comme une nouvelle tentative de justification du retrait collectif des joueurs sénégalais lors de cette finale disputée le 18 janvier 2026 à Rabat.

La finale avait opposé le Sénégal au Maroc, pays hôte, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. A la 90’+8, l’arbitre Jean-Jacques Ndala Ngambo avait accordé un penalty au Maroc après consultation de la vidéo pour une faute jugée de Malick Diouf sur Brahim Diaz. La délégation sénégalaise avait contesté vivement cette décision. Pape Thiaw avait conduit ses joueurs hors de la pelouse, provoquant une interruption d’environ quatorze minutes. Des supporters sénégalais avaient envahi le terrain. Sadio Mané avait finalement convaincu ses coéquipiers de revenir. Brahim Diaz avait raté le penalty en tentant une Panenka captée par Edouard Mendy. Le Sénégal avait ensuite gagné la rencontre 1-0 après prolongation, sur un but de Pape Gueye.

La commission disciplinaire de la CAF avait dans un premier temps condamné la Fédération sénégalaise de football (FSF) à une amende de 615 000 dollars et suspendu Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr pour deux matchs pour comportement antisportif envers l’arbitre, tout en rejetant la demande marocaine d’annuler le résultat. Le jury d’appel de la CAF avait ensuite renversé cette décision le 17 mars 2026 en application des articles 82 et 84 du règlement de la compétition, déclarant le Sénégal forfait et attribuant la victoire 3-0 au Maroc. La FSF avait saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne le 25 mars 2026, demandant l’annulation de la décision de la CAF et la reconnaissance du Sénégal comme vainqueur. La FRMF a déposé son mémoire en défense le 11 mai 2026. Aucune date d’audience ni de verdict n’a été annoncée par le TAS pour l’instant.

Un revirement perçu comme une contradiction

La déclaration dans le reportage tranche avec les propos tenus par Pape Thiaw à chaud après la finale. Le sélectionneur avait alors reconnu publiquement avoir regretté sa décision. « On n’était pas d’accord. Mais après réflexion, je n’ai pas du tout apprécié d’avoir demandé à mes joueurs de sortir. Je m’excuse pour le football. » Ce mea culpa avait été présenté comme une reconnaissance de l’erreur commise. La formulation plus récente, qui évoque les difficultés liées aux supporters et aux conditions de jeu pour expliquer la sortie, est perçue par des internautes marocains comme une réécriture a posteriori de cet épisode.

Le Maroc est officiellement reconnu comme champion d’Afrique par la CAF, statut qu’il conserve jusqu’à une éventuelle décision contraire du TAS. La procédure arbitrale suit son cours, sans calendrier annoncé.