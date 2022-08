Aurélien Tchouaméni savoure son premier titre avec le Real Madrid

Recruté cet été par le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a soulevé son premier trophée ce mercredi avec le club espagnol en Supercoupe d’Europe. Après la rencontre, le jeune milieu français s’est enthousiasmé de ce premier titre remporté avec son nouveau club.

Ce mercredi, le Real Madrid a soulevé son premier trophée de la saison, en remportant la Supercoupe d’Europe contre l’Eintracht Francfort (2-0). Le premier titre avec les Merengues, pour l’international français Aurélien Tchouaméni, recruté cet été. Au micro de Canal+, après la rencontre, l’ancien joueur de Monaco n’a pas pu cacher sa joie.

« C’est beau, c’est le Real Madrid, le meilleur club du monde. Je suis très content de gagner mon premier trophée avec ce club. J’ai ressenti beaucoup de fierté, c’est l’accomplissement de beaucoup de travail« , a commenté le français. Interrogé sur son choix de rejoindre le club espagnol, il ajoute: « C’est une nouvelle étape, à moi de travailler pour avoir le plus de minutes possibles. Le foot est fait de risques, j’aurais pu choisir la facilité en allant dans un autre club mais quand le Real vient, c’est difficile de dire non.«

Patient et conscient de la rude concurrence au milieu de terrain madrilène, Tchouaméni espère toutefois décrocher plus de temps de jeu: « A moi de travailler, je suis serein, conscient de mes qualités et j’espère jouer le plus de matchs possibles pour aller à la Coupe du monde”. Évidemment, le français ne pouvait pas terminer sa déclaration sans évoquer son compatriote Karim Benzema. “Jouer avec ce genre de joueurs, cela facilite les choses. J’ai la chance de jouer avec Karim (Benzema) en sélection, je vois déjà le niveau qu’il a. Ici j’ai tout de suite vu que je ne m’étais pas trompé« , a conclu l’ancien Monégasque.