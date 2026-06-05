«Un don du ciel», Di Maria clôt le débat Messi – Ronaldo

Ancien coéquipier de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria a livré son verdict sur le débat qui anime le football depuis près de deux décennies. Tout en saluant l’éthique de travail exceptionnelle du Portugais, l’Argentin estime que le génie naturel de Messi fait la différence.

Angel Di Maria a tranché dans l’éternel débat opposant Lionel Messi à Cristiano Ronaldo, tout en mettant en lumière les différences qui distinguent les deux légendes du football mondial. L’ancien ailier de l’Argentine a côtoyé les deux superstars au plus près. Coéquipier de Cristiano Ronaldo au Real Madrid lors de la conquête de la « Décima » en 2014, il a également été l’un des principaux artisans du sacre mondial de Lionel Messi avec l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Retraité de la sélection albiceleste, Di Maria ne participera pas à la Coupe du monde 2026. Il a toutefois accepté de revenir sur son expérience unique aux côtés de deux des plus grands joueurs de l’histoire. Pour l’ancien joueur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo incarne avant tout le travail, la persévérance et la quête permanente de l’excellence. Selon lui, l’international portugais a construit sa légende grâce à une éthique de travail hors norme, avec l’ambition constante d’atteindre le niveau de Lionel Messi. « Cristiano est la personnification du travail acharné. Chaque jour, il cherchait à atteindre le niveau de Leo Messi, qui possède un talent naturel, un don unique », a confié Di Maria au site du Ballon d’Or.

À l’inverse, Di Maria considère que Messi possède un talent naturel exceptionnel, presque inné. Il estime que si les deux rivaux ont longtemps évolué sur un pied d’égalité, c’est notamment grâce à l’incroyable capacité de travail de Ronaldo. « Cristiano a travaillé sans relâche pour l’égaler, et parfois même le dépasser. C’est aussi pour cela qu’il a remporté autant de Ballons d’Or. », a-t-il ajouté.

Malgré l’immense respect qu’il porte à son ancien partenaire madrilène, Di Maria a finalement désigné Messi comme le meilleur des deux. « À mes yeux, Leo est au-dessus. Son talent naturel fait la différence. Il n’a jamais eu besoin de courir après quelqu’un pour être le meilleur. » L’Argentin a conclu en soulignant sa chance d’avoir évolué aux côtés des deux géants qui ont dominé le football mondial durant près de deux décennies : « J’ai eu le privilège de jouer avec eux deux et de les servir sur le terrain. C’est quelque chose d’unique. Le plus grand bonheur de ma carrière a été de partager le vestiaire de deux joueurs qui se sont disputé le Ballon d’Or pendant près de vingt ans. »





