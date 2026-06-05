Mercato: Mourinho pousse le Real Madrid à foncer sur Mateus Fernandes

José Mourinho aurait recommandé au Real Madrid de passer à l’offensive pour recruter Mateus Fernandes. Le technicien portugais souhaite voir les Merengues devancer Manchester United dans ce dossier estimé à 92 millions d’euros.

José Mourinho aurait identifié l’une de ses priorités pour le mercato estival. Selon les informations du quotidien espagnol AS, l’ancien entraîneur de Chelsea, annoncé avec insistance sur le banc du Real Madrid, a conseillé à Florentino Pérez de recruter Mateus Fernandes. Le milieu de terrain portugais de 21 ans sort d’une saison remarquée sous les couleurs de West Ham. Arrivé en provenance de Southampton l’été dernier, il pourrait déjà faire ses valises après la relégation des Hammers en Championship.

Les performances de Fernandes n’ont pas échappé aux plus grandes écuries européennes. Manchester United, Arsenal et le Paris Saint-Germain suivent de près l’évolution du dossier. Les Red Devils auraient même déjà entamé des discussions avec le club londonien, qui réclamerait près de 80 millions de livres sterling pour libérer son joueur. Toujours selon les mêmes sources, Manchester United disposerait d’un avantage puisque Fernandes privilégierait actuellement un transfert à Old Trafford. Un choix qui pourrait toutefois être remis en question en cas d’offensive concrète du Real Madrid.

Convaincu du potentiel du jeune international portugais, Mourinho pousserait ainsi la direction madrilène à accélérer les négociations afin de devancer la concurrence anglaise. Reste désormais à savoir si Florentino Pérez décidera de passer à l’action pour tenter de faire basculer ce dossier en faveur des Merengues.



