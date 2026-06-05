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Real Madrid: Florentino Pérez justifie le retour de José Mourinho

À quelques jours de l’élection présidentielle du Real Madrid, Florentino Pérez a défendu son choix de faire revenir José Mourinho. Le président madrilène estime que le Portugais est l’homme capable de redonner au club son ADN de compétiteur.

Romaric Déguénon
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Football
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Real Madrid: Florentino Pérez justifie le retour de José Mourinho
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Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a expliqué les raisons qui l’ont convaincu de miser à nouveau sur José Mourinho pour diriger l’équipe madrilène. Bien qu’un accord portant sur trois saisons ait déjà été trouvé entre les deux parties, le technicien portugais n’a pas encore été officiellement présenté. Sa nomination reste liée à l’issue de l’élection présidentielle du club, prévue ce dimanche.

Pérez n’a toutefois pas caché son enthousiasme à l’idée de voir Mourinho effectuer son retour sur le banc merengue. Le dirigeant madrilène estime que l’ancien entraîneur de Chelsea, de l’Inter Milan et de Manchester United a joué un rôle majeur dans la renaissance du Real au début des années 2010. « Je suis très heureux. Mourinho est l’homme qui nous a permis de redevenir compétitifs au plus haut niveau. Il a insufflé une mentalité de gagnant qui a contribué à poser les bases des nombreux succès européens obtenus après son départ », a déclaré Pérez.

Le président du Real Madrid espère désormais que le Portugais saura transmettre à nouveau cet état d’esprit à l’effectif madrilène. « Nous voulons retrouver cette culture de la compétition et cette exigence permanente qui ont marqué son premier passage au club », a-t-il ajouté. Si Florentino Pérez est réélu, le retour de José Mourinho pourrait rapidement être officialisé et marquer le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire du Real Madrid.



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