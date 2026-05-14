Présidentielle 2027 au Nigeria : Atiku et Amaechi entrent dans la course

Atiku Abubakar et Rotimi Amaechi ont déposé leurs dossiers de candidature à la primaire présidentielle de l’ADC pour l’élection nigériane de 2027. Leur entrée officielle dans la course confirme le rôle central de ce parti comme plateforme de recomposition de l’opposition face au président sortant Bola Tinubu .

L’ancien vice-président nigérian Atiku Abubakar et l’ancien ministre des Transports Rotimi Amaechi ont soumis jeudi 14 mai leurs dossiers de candidature au secrétariat national du Congrès démocratique africain (ADC) à Abuja, en vue de la primaire présidentielle du parti avant l’élection générale du 16 janvier 2027, selon des publications officielles des deux candidats sur le réseau X et une confirmation du secrétaire à la publicité de l’ADC, Bolaji Abdullahi. Le formulaire de candidature, accessible pour 90 millions de nairas (environ 55 000 euros), a été acquitté par Atiku le 8 mai.

La date limite de soumission des dossiers, initialement fixée au 13 mai, avait été reportée d’un jour par le parti en réponse à des demandes d’aspirants et à des contraintes logistiques, selon un communiqué du secrétaire national à l’organisation, Chinedu Idigo. Le calendrier prévoit désormais la phase d’examen des candidats du 16 au 17 mai, la publication des résultats le 17 mai et le traitement des recours entre le 18 et le 19 mai.

Outre Atiku et Amaechi, l’économiste et ancien dirigeant bancaire Mohammed Hayatu-Deen, originaire de l’État de Borno dans le nord-est du pays, a obtenu le premier son formulaire le 8 mai et l’a soumis ce jeudi, devenant le premier candidat officiellement engagé dans la course. Le dossier d’Amaechi a été déposé en son nom par l’ancien gouverneur de l’État d’Edo, John Oyegun, qui fut également président national du Congrès des progressistes au pouvoir (APC). La commission électorale nationale indépendante (INEC) a fixé les primaires et le règlement des litiges afférents entre le 23 avril et le 30 mai 2026, les campagnes présidentielle et parlementaire devant débuter le 19 août 2026.

Le parcours d’Atiku

Atiku Abubakar, né le 25 novembre 1946 à Jada dans l’actuel État d’Adamawa, aura 80 ans à la veille du scrutin. Il est vice-président du Nigeria de 1999 à 2007 sous la présidence d’Olusegun Obasanjo. Sa candidature à la présidence en 2027 serait sa septième tentative, après des candidatures sous plusieurs étiquettes partisanes depuis 1993 — Parti social-démocrate (SDP), Action Congress (AC) en 2007, Congrès des progressistes (APC) en 2015, et à trois reprises sous les couleurs du Parti démocratique populaire (PDP), dont en 2023 où il a obtenu 6 984 520 voix contre 8 794 726 pour le président Bola Tinubu, déclaré vainqueur. Il a quitté le PDP par lettre datée du 14 juillet 2025, adressée au président de sa section locale de Jada 1 dans l’État d’Adamawa, et a formellement rejoint l’ADC le 24 novembre 2025 à Yola.

Amaechi, ancien gouverneur de l’État de Rivers de 2007 à 2015 et ancien ministre sous la présidence de Muhammadu Buhari, avait quant à lui rejoint l’ADC dans le cadre du mouvement de recomposition de l’opposition enclenché à l’été 2025.

L’ADC, plateforme de l’opposition coalisée

L’ADC a été adoptée le 1er juillet 2025 comme plateforme commune par un ensemble de figures d’opposition souhaitant affronter l’APC de Bola Tinubu à la présidentielle de 2027. L’ancien président du Sénat, David Mark, en assure la présidence nationale par intérim, aux côtés de l’ancien gouverneur de l’État d’Osun, Rauf Aregbesola, comme secrétaire intérimaire. Le parti a connu des turbulences internes : la Commission électorale nationale indépendante (INEC) avait à un moment retiré le nom de Mark de ses registres avant que la Cour suprême ne restaure la direction qu’il incarne. L’ancien candidat à la présidence Peter Obi, qui avait brièvement rejoint l’ADC en janvier 2026, a depuis quitté le parti pour le Nouveau Congrès démocratique (NDC), où il serait susceptible de s’allier à Rabiu Kwankwaso.

Interrogé par les médias, Adams Oshiomhole, figure de l’APC, a estimé jeudi qu’Atiku était « le meilleur directeur de campagne de l’APC », suggérant que ses attaques contre d’autres candidats de l’opposition profitaient au parti au pouvoir.

La Commission électorale nationale indépendante a fixé l’élection présidentielle et les législatives au 16 janvier 2027, et les élections des gouverneurs et des assemblées des États au 6 février 2027.