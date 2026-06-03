Bénin : le colonel Raouf Malèhossou nommé directeur général des Douanes

Le président de la République, Romuald Wadagni , a procédé ce mercredi en Conseil des ministres à la nomination du colonel Raouf Malèhossou au poste de directeur général des Douanes .

Le colonel Raouf Malèhossou est le nouveau directeur général des Douanes du Bénin. Sa nomination a été prononcée ce mercredi 03 juin 2026 en Conseil des ministres sous l’autorité du président de la République, Romuald Wadagni.

Officier supérieur des Douanes béninoises, il prend désormais les commandes d’une administration stratégique pour l’économie nationale. La Direction générale des Douanes joue en effet un rôle central dans la mobilisation des recettes de l’État, la sécurisation des frontières ainsi que la lutte contre la fraude et les trafics illicites.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre des ajustements opérés au sein de l’administration publique depuis l’installation du nouveau gouvernement. Elle intervient également à un moment où les autorités entendent poursuivre les efforts de modernisation des services douaniers et d’amélioration des performances en matière de collecte des recettes.

Le colonel Raouf Malèhossou succède ainsi à Adidjatou Hassan Zanouvi. Il aura donc pour mission de consolider les acquis enregistrés ces dernières années et de relever les défis liés à la facilitation des échanges commerciaux, à la digitalisation des procédures et à la protection de l’économie nationale.