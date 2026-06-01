Cotonou : le bâtiment hydrographique français Borda en mission sur les côtes béninoises

Le bâtiment hydrographique français Borda a fait escale à Cotonou dans le cadre de la coopération maritime entre le Bénin et la France. À la demande des autorités béninoises, le navire doit réaliser en juin des relevés bathymétriques destinés à mettre à jour les cartes maritimes du pays et à renforcer la sécurité de la navigation dans les eaux territoriales béninoises.

Le bâtiment hydrographique de classe La Pérouse (BH2C) Borda de la Marine nationale française a fait escale à Cotonou du 30 mai au 2 juin 2026, selon un communiqué de presse de l’ambassade de France au Bénin daté du 29 mai. Le navire est déployé dans le cadre de l’accord de coopération en matière d’hydrographie, d’océanographie et de cartographie signé en 2010 entre le Bénin et la France.

Sur demande des autorités béninoises, le Borda doit réaliser durant le mois de juin 2026 plusieurs relevés bathymétriques devant les côtes béninoises afin de mettre à jour les cartes maritimes du pays et de garantir la sécurité de la navigation dans les eaux territoriales béninoises. Le navire, immatriculé A792 et basé à Brest, navigue au profit du Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM). Sa mission principale consiste à effectuer des sondages bathymétriques, des recherches d’épaves et d’obstructions nécessaires à la mise à jour des cartes marines, et à mener des travaux hydrographiques en haute mer.

L’escale s’inscrit dans un contexte de relations bilatérales en cours de repositionnement. La présence de forces spéciales françaises au Bénin dans le cadre d’opérations antiterroristes – officiellement reconnue par Paris – avait alimenté des tensions avec les pays de l’Alliance des États du Sahel, qui y voyaient une base de déstabilisation. La coopération hydrographique, moins sujette à controverses régionales, constitue un volet technique de la relation bilatérale franco-béninoise actif depuis seize ans.