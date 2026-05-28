Cotonou: un ghetto démantelé à Vodjè lors d’une opération policière

Une opération conduite par les éléments du commissariat du 11ᵉ arrondissement de Cotonou a abouti au démantèlement d’un ghetto dans le quartier Vodjè.

L’intervention s’est déroulée le lundi 25 mai 2026 dans une zone marécageuse de la localité, réputée difficile d’accès, et a permis la saisie de produits psychotropes ainsi que l’interpellation d’un suspect.

Sur place, les forces de l’ordre ont découvert une quantité significative de chanvre indien sous diverses formes, dont des substances déjà conditionnées pour la distribution. Du matériel servant à la préparation et à la consommation de stupéfiants a également été retrouvé, attestant d’une activité structurée sur le site.

Selon des sources sécuritaires, plusieurs individus occupaient les lieux au moment de l’intervention. Profitant de la configuration du terrain et de la végétation dense, la majorité a réussi à prendre la fuite à travers les broussailles environnantes.

Un homme, visiblement sous l’emprise de stupéfiants, a néanmoins été maîtrisé et placé en garde à vue.

Les autorités policières indiquent que les investigations se poursuivent afin d’identifier les autres occupants du site et de démanteler les réseaux liés à cette activité illicite.