Zinder: saisie record de cocaïne, le Bénin cité comme corridor

L’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants du Niger (OCRTIS) a présenté à la presse, le lundi 25 mai 2026, une saisie exceptionnelle de 233 briques de cocaïne, soit 268,045 kg, interceptées le 19 mai dans la région de Zinder.

La valeur marchande de la drogue est estimée à 16,08 milliards de FCFA, un record national qui met en lumière un corridor de narco‑trafic traversant le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria avant de rejoindre les routes sahélo‑sahariennes vers la Libye.

Selon les informations recueillies, l’opération a été déclenchée grâce à un renseignement opérationnel signalant la circulation d’un camion suspect en provenance d’Accra. Immobilisé à l’entrée de Zinder, le véhicule a révélé des compartiments secrets aménagés pour dissimuler la cargaison.

Huit suspects nigériens ont été arrêtés, tandis que des complices sont recherchés au Niger, au Ghana et au Togo. Des plaques d’immatriculation de plusieurs pays ont été découvertes lors des perquisitions, confirmant la logistique transfrontalière du réseau.

Un itinéraire criminel balisé

Les enquêteurs ont reconstitué le tracé de la cargaison : partie d’Accra, elle a transité par Lomé, puis par Kandi au Bénin, avant de rejoindre Sokoto au Nigeria et d’entrer au Niger par Konni, Maradi et Zinder.

La destination finale présumée était la Libye. Le Bénin apparaît ainsi comme une étape clé de ce couloir criminel reliant les ports du Golfe de Guinée aux routes sahariennes.

Le cerveau présumé du réseau, Hamadou Samey Issa alias“le Malien”, est déjà impliqué dans une saisie de 51,7 kg de cocaïne réalisée en septembre 2025 à Gaya, à la frontière béninoise. Actuellement en fuite, il est visé par un mandat d’arrêt international.

Le dossier sera transmis au Pôle judiciaire spécialisé de Niamey en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.

Le port de Cotonou sous surveillance

Cette affaire rappelle la vulnérabilité des axes logistiques liés au port de Cotonou. En février 2026, un véhicule intercepté à Illela dissimulait 800 000 comprimés d’ecstasy pour une valeur de 8 milliards de FCFA.

Plus récemment, le 16 mai 2026, l’USPFM béninoise a saisi 90 kg de cocaïne dans le bassin portuaire de Cotonou.

L’accumulation de ces saisies illustre la consolidation de corridors de narco‑trafic articulant les façades maritimes ouest‑africaines à l’hinterland saharien. Face à une architecture criminelle d’une telle envergure, impliquant au moins cinq États, la réponse ne peut être qu’une coordination sécuritaire régionale renforcée.