Bénin: Romuald Wadagni nomme une femme pour la coordination de sa sécurité rapprochée

​Le président de la République, Romuald Wadagni, a posé un acte fort dès les premiers jours de son mandat en confiant la coordination de sa sécurité rapprochée à la capitaine Elvire Toupé.

Officier aguerrie de la Garde républicaine, elle devient la toute première femme à accéder à la fonction d’aide de camp d’un chef d’État dans l’histoire contemporaine du Bénin, mais également à l’échelle de toute la sous-région ouest-africaine.

Sa présence remarquée au premier rang protocolaire lors du tout premier Conseil des ministres du septennat, ce jeudi 28 mai 2026, marque une rupture évidente avec la tradition institutionnelle qui cantonnait souvent les femmes officiers à des rôles de soutien.

​Loin d’être une simple mesure honorifique ou une posture protocolaire, ce choix présidentiel consacre un parcours d’excellence au sein d’une institution structurellement masculine. La fonction d’aide de camp exige en effet une discipline de fer, une vigilance constante et une maîtrise absolue des procédures de protection.

Au quotidien, la capitaine Toupé aura la lourde tâche d’assurer l’assistance directe du chef de l’État et de piloter l’ensemble du dispositif sécuritaire qui l’entoure, que ce soit lors de ses audiences au palais de la Marina ou au cours de ses déplacements officiels au Bénin et à l’étranger.

​Cette nomination résonne de manière singulière avec l’histoire militaire du pays, rappelant la mémoire des mythiques Agojie, ces guerrières d’élite qui assuraient autrefois la protection des souverains du royaume d’Abomey. En réveillant ce puissant symbole, le nouveau régime démontre sa volonté de traduire la promotion de l’égalité des genres en actions concrètes au plus haut sommet de l’appareil d’État.