Au Bénin, Romuald Wadagni veut réduire les écarts de développement entre les communes

Pour son premier Conseil des ministres du septennat 2026-2033, Romuald Wadagni a affiché sa volonté de corriger les déséquilibres de développement entre les communes. Le président béninois veut faire de l’équité territoriale l’un des principaux axes de son action gouvernementale.

Le ton est donné pour le nouveau septennat ! Réuni ce jeudi 28 mai 2026 en Conseil des ministres inaugural, le gouvernement a pris connaissance des grandes priorités fixées par le chef de l’État pour les années à venir.

Parmi elles figure la réduction des inégalités de développement entre les communes du Bénin. Le président de la République estime que plusieurs localités continuent de faire face à un retard important en matière d’infrastructures et d’accès aux services essentiels.

Dans le compte rendu officiel, il est indiqué que l’une des priorités du septennat sera « l’éradication de l’extrême pauvreté et la réduction sensible de la pauvreté ». Pour atteindre cet objectif, Romuald Wadagni entend miser sur « une régionalisation plus significative du développement afin qu’à terme, les écarts entre les communes se soient substantiellement réduits ».

L’ambition du chef de l’État est de permettre à toutes les communes de profiter davantage des investissements publics et des programmes de développement, afin de réduire progressivement les écarts observés entre les territoires. À travers cette orientation, le nouveau pouvoir veut promouvoir un développement plus équilibré, avec une attention particulière accordée aux zones les moins favorisées.

En fixant ce cap dès le premier Conseil des ministres, Romuald Wadagni place la question de l’équité territoriale parmi les grands défis de son mandat.