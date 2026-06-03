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Bénin: Jacques Ayadji nommé chargé de mission aux affaires politiques

Le président de la République, Romuald Wadagni, a procédé à plusieurs nomination de chargé de mission au sein de la présidence de la République lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi.

Edouard Djogbénou
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Politique
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Bénin: Jacques Ayadji nommé chargé de mission aux affaires politiques
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Ainsi, par décision prise en Conseil des ministres, Jacques Ayadji a été nommé chargé de mission du président de la République aux Affaires politiques. Il aura pour rôle d’appuyer le chef de l’État dans le suivi et l’analyse des questions politiques, ainsi que dans la coordination des relations avec les acteurs institutionnels et politiques.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif politique autour du président de la République, à un moment marqué par des enjeux de gouvernance, de dialogue politique et de consolidation des institutions.

Il ffaut souligner que l’ancien ministre des petites et moyennes entreprises, Modeste Kérékou est également nommé il y a quelques jours comme conseiller politique du successeur de Patrice Talon.

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