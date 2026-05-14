Nigeria : Mohammed Hayatu-Deen, le banquier de 72 ans qui veut défier Tinubu en 2027

L’économiste et banquier nigérian Mohammed Hayatu-Deen a soumis son formulaire de candidature à l’investiture présidentielle de l’ADC pour l’élection de 2027. Premier aspirant à franchir cette étape au sein du parti, l’ancien patron de FSB International Bank promet une campagne centrée sur la réduction de la pauvreté, la lutte contre l’insécurité et la compétence plutôt que le zonage régional.

L’économiste et banquier Mohammed Hayatu-Deen, 72 ans, a soumis mercredi 13 mai 2026 au Secrétariat national de l’African Democratic Congress (ADC) à Abuja son formulaire de candidature complété à l’investiture présidentielle pour l’élection générale de janvier 2027, selon la News Agency of Nigeria (NAN), Vanguard et Daily Post. Il est le premier aspirant à franchir cette étape au sein du parti, le formulaire lui ayant été remis le jeudi 8 mai par le secrétaire national à l’organisation de l’ADC, le Prince Chinedu Idigo. Hayatu-Deen a déclaré à l’issue de la cérémonie qu’il était « pleinement préparé à contester cette élection » et a promis de réduire d’au moins 60 % la pauvreté dans le pays en quatre ans, si élu.

La démarche intervient deux semaines après qu’il eut annoncé son intention de candidature dans un entretien sur Arise TV en avril 2026, et quatre ans après un premier essai avorté sous l’étiquette du Parti démocratique du peuple (PDP) pour la présidentielle de 2023. Hayatu-Deen a justifié son passage à l’ADC par ce qu’il décrit comme l’effondrement des plates-formes d’opposition traditionnelles : le PDP serait devenu une « coquille vide » selon ses propres termes, tandis que le Labour Party traverse des turbulences internes. Il a ajouté que son entrée dans la course à l’ADC coïncide avec le départ de deux anciens aspirants de poids, Peter Obi et Musa Kwankwaso, qui ont rejoint le Nigeria Democratic Congress (NDC), formation nouvellement enregistrée.

Né le 15 septembre 1953 à Bama, dans l’État de Borno, au nord-est du Nigeria, Mohammed Hayatu-Deen a fait carrière à la charnière du secteur public et du secteur privé pendant quatre décennies. Diplômé en économie de l’Université Ahmadu Bello (ABU) de Zaria en 1976, il a complété sa formation dans les plus grandes écoles de management mondiales : Advanced Management Program de la Harvard Business School (1998), London Business School et INSEAD en France. Il s’est d’abord illustré à la New Nigeria Development Company (NNDC), premier conglomérat de participations industrielles du Nigeria, dont il est devenu PDG en 1983 à 30 ans, supervisant un portefeuille de 140 filiales et sociétés associées.

Il est surtout connu pour avoir redressé la Federal Savings Bank, institution en faillite placée sous contrôle étatique, qu’il a transformée en FSB International Bank Plc entre 1990 et 2004, au point que l’opération est considérée comme l’un des meilleurs exemples de redressement et de privatisation bancaire dans l’histoire du Nigeria. L’établissement a été absorbé par Fidelity Bank en 2005. Il a fondé en 2005 l’Alpine Group, société de développement de projets, dont le réalisaton phare est l’Ado Bayero Mall à Kano, présenté comme le plus grand centre commercial en activité d’Afrique de l’Ouest. Il a présidé le Nigerian Economic Summit Group (NESG), le principal forum de réflexion sur la politique économique du pays, pendant deux mandats entre 2003 et 2007, et a siégé au Comité de transition économique du président Muhammadu Buhari en 2015. Il a été décoré de l’Officier de l’Ordre du Niger (OON) en 2000. Il a personnellement été touché par l’insécurité dans le nord : sa sœur a été kidnappée et retenue captive par des insurgés pendant plus de deux ans avant de s’échapper, selon un entretien accordé à ThisDay Live.

Un agenda axé sur la compétence contre le zonage

Hayatu-Deen a défendu le principe selon lequel la compétence et la capacité à unifier le pays doivent primer sur les considérations de zonage géographique ou d’appartenance ethnique, sujet récurrent dans la politique nigériane depuis l’alternance nord-sud à la présidence. « Quiconque postule à la présidence y va en tant que Nigérian quintessentiel, non parce qu’il vient de Borno ou d’Imo ou d’Anambra. Dès que vous posez la main sur le Coran ou la Bible, vous prêtez serment de travailler pour l’ensemble des Nigérians, quelle que soit leur origine », a-t-il déclaré devant des journalistes à Abuja, selon Vanguard.

Sur le fond, il a identifié cinq chantiers prioritaires : réduction agressive du coût de la vie, plan massif de création d’emplois, élimination de l’insécurité, remise à l’école des enfants déscolarisés et réforme des institutions. Il a cité le chiffre de 136 millions de Nigérians vivant sous le seuil de pauvreté, dont 90 % dans le nord du pays selon les données du Bureau national de la statistique du Nigeria. « Nous faisons face à des problèmes énormes : inflation élevée, coût de la vie, faim, pauvreté, maladies, insécurité. Ces enfants sont hors de l’école, les structures de santé sont délabrées. Si j’ai la chance d’obtenir l’investiture et de disputer cette élection, je mènerai une campagne centrée sur l’allégement de la pauvreté, l’élimination de l’insécurité et l’amélioration de la qualité de vie de tous les Nigérians », a-t-il déclaré à The Sun Nigeria.

Un terrain de primaires incertain face à Atiku Abubakar

Hayatu-Deen a dit accepter le mode de primaire que choisira la direction de l’ADC — consensus ou primaires directes — conformément aux dispositions de la loi électorale de 2026. Ce texte prévoit deux modes exclusifs : le consensus, qui exige que tous les aspirants ayant obtenu et soumis leur formulaire se désistent par écrit au profit d’un seul, sans dissension ; ou les primaires directes, dans lesquelles les membres enregistrés du parti votent directement. Le terrain de primaires est dominé par la présence annoncée de l’ancien vice-président Atiku Abubakar dans la course à l’ADC. Hayatu-Deen a dit affronter cette concurrence avec sérénité : « Tout le monde ira à la primaire avec son meilleur atout. J’irai avec le mien. Je crois avoir un agenda très convaincant, très énergique, et je crois être un leader visionnaire », a-t-il dit à NAN.

L’ADC est désormais le principal parti d’opposition au gouvernement du président Bola Tinubu de l’APC depuis le départ de Peter Obi et de Musa Kwankwaso vers le NDC. L’ADC attend dans les prochaines semaines l’arrivée d’autres aspirants à l’investiture présidentielle, dont les noms n’ont pas été dévoilés. La date du congrès de désignation de l’ADC n’a pas été annoncée. L’investiture du président élu est prévue le 29 mai 2027.