Pays de Galles: Gareth Bale réagit à la défaite face à l’Iran

Capitaine du Pays de Galles, Gareth Bale s’est exprimé sur la défaite de son équipe face à l’Iran (0-2) ce vendredi en Coupe du monde. Et l’attaquant gallois se dit déçu du résultat.

Le Pays de Galles a concédé ce vendredi sa deuxième sortie sans victoire dans cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Déjà neutralisés par les Etats-Unis (1-1), les Gallois se sont cette fois-ci inclinés face à l’Iran (0-2). Pourtant dominateurs pendant plus de 90 minutes, les Dragons ont été surpris dans les derniers instants sur des buts de Cheshmi et Rezaeian.

Une cruelle désillusion pour les Gallois et son capitaine Gareth Bale qui a affiché sa déception en fin de rencontre. « Il n’y aucun doute là-dessus, c’est un scénario cruel. Nous avons lutté jusqu’à la dernière seconde, mais voilà. (…) On n’a rien dit à la fin du match. On va simplement essayer de travailler, et de remonter. Cela va être difficile, mais on essayera de briller à nouveau. Mais aujourd’hui c’est difficile », a reconnu la star du Los Angeles Galaxy au micro de beIN Sports.

Avec un seul point en deux sorties, le Pays de Galles n’a plus vraiment son destin entre ses mains pour une qualification en huitième de finale. Les Gallois doivent battre l’Angleterre, considéré comme le grand favori dans cette poule, et miser également sur la chance pour espérer continuer l’aventure en terre qatarie.