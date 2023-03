Pays de Galles: 18 gardiennes d’une prison licenciées pour relations s3xuelles avec des détenus

Environ 18 gardiennes travaillant dans une prison ont été licenciées pour avoir eu des relations avec des détenus.

La prison de HMP Berwyn, à Wrexham, au Pays de Galles a licencié près d’une vingtaine de ses gardiennes. Selon le rapport parvenu aux médias locaux, elles sont accusées d’avoir entretenu des relations intimes avec plusieurs prisonniers au cours des six dernières années.

L’une des femmes Jennifer Gavan (27 ans) a été emprisonnée pendant huit mois après avoir passé en contrebande un téléphone portable pour son amant Alex Coxon, 25 ans, afin qu’elle puisse lui envoyer des photos d’elle-même via Snapchat. Elle a également été surprise en train de l’embrasser pendant la relation qui s’est déroulée d’avril à juillet 2020. Présentée au procureur, l’officière de police a plaidé coupable d’inconduite dans la fonction publique après avoir accepté 150 £ pour apporter le téléphone.

En 2019, Gunn a été emprisonné pendant plusieurs mois après avoir eu une aventure avec le détenu « dangereux » Khuram Razaq, 29 ans. Gunn, diplômée en criminologie et en psychologie, lui a passé de nombreux appels téléphoniques sexuels alors qu’il purgeait une peine de 12 ans pour complicité de vol, et a passé en contrebande une paire de ses culottes pour le prisonnier. Une fouille de sa chambre a révélé des photos du couple s’embrassant dans sa cellule.

Cette même année, Emily Watson a été emprisonnée pendant un an pour avoir commis un acte sexuel sur le prisonnier John McGee. Le tribunal, Mold Crown Court au Royaume-Uni, a prouvé comment elle passait assez de temps avec lui. Le personnel est devenu suspect et a ouvert une enquête.

«La majorité du personnel du service pénitentiaire a prêté serment et nous n’hésiterons pas à punir ceux qui enfreignent les règles. Plus de 500 membres du personnel du HMP Berwyn ont suivi une formation sur la prévention de la corruption au cours des 18 derniers mois et notre sécurité renforcée protège la prison contre les tentatives de contrebande d’objets illicites à l’intérieur« , a déclaré le porte-parole du service pénitentiaire.