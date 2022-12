Pays-Bas: le sélectionneur Louis van Gaal a fait ses adieux

Après l’élimination des Pays-Bas par l’Argentine en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 ce vendredi soir, le sélectionneur des Oranjes, dont le départ était acté depuis plusieurs mois, a fait ses adieux.

Le troisième passage de Louis van Gaal sur le banc des Pays-Bas a pris fin ce vendredi soir, avec l’élimination des Oranjes par l’Argentine en quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Après la rencontre, le technicien néerlandais a confirmé son départ, annoncé depuis plusieurs mois, et a profité de l’occasion pour faire ses adieux.

«Les joueurs se sont battus jusqu’à la dernière minute, ils ont tout laissé sur le terrain, je suis très fier d’eux. J’ai vraiment apprécié ce cycle en tant qu’entraîneur. C’est très douloureux de voir comment nous avons été éliminés. Je ne peux pas m’en vouloir, je pense que nous avons tout préparé. Mes joueurs se sont battus jusqu’au bout et sont morts dans le vestiaire (…) Ils ont tout donné», a d’abord expliqué le Batave, rapporté par Foot mercato, avant de poursuivre.

«Je ne continuerai pas en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale. C’était mon dernier match de mon troisième mandat. Je quitte un excellent groupe, sur le plan personnel et footballistique, une équipe soudée avec beaucoup de compétences. Je suis entraîneur des Pays-Bas depuis 20 matches et nous n’en avons pas perdu un seul, c’est dû à quelque chose.» Louis van Gaal sera remplacé à partir de janvier prochain par Ronald Koeman, dont la nomination était actée depuis un certain temps.