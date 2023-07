Pays-Bas: la voiture d’Hakim Ziyech impliquée dans un accident

Selon les médias néerlandais, la voiture d’Hakim Ziyech, une Rolls Royce Cullinan, a été impliquée dans un accident de voiture ce dimanche à Amsterdam.

Période difficile pour Hakim Ziyech… En plus de traverser des moments délicats sur le plan sportif, l’international marocain (54 sélections, 20 buts) a vu sa voiture être impliquée dans un accident ce dimanche à Amsterdam. La luxueuse Rolls Royce Cullinan, d’une valeur de 561 000 euros, est entrée en collision avec une Volkswagen Polo à un carrefour très animé de la capitale néerlandaise, selon les informations du média Voetbalprimeur.

L’accident a causé d’importants dommages au véhicule, qui a fini sa course avec une partie sur le trottoir, et l’autre dans un jardin. La police n’a cependant rapporté aucune perte en vie humaine ni de personne blessée. On ne sait pas non plus si Hakim Ziyech était au volant de son bolide au moment de l’accident. Un occupant de la Volkswagen Polo a, par contre été arrêté.

🚨 La voiture de Hakim Ziyech a subi d'importants dommages dans un accident aujourd'hui.



Rien n'indique que Ziyech lui-même était le conducteur de la voiture.



Selon la police, personne n'a été blessé.



Via @MVN_EN 👍 pic.twitter.com/CqKQtshHpc — SOCCER212 (@SCCR_212) July 30, 2023

Ecarté de la tournée américaine de Chelsea

Annoncé sur le départ cet été, Hakim Ziyech n’a pas été convoqué pour la tournée des Blues aux États-Unis et s’entraîne à Londres. Déjà confronté aux difficultés sportives la dernière saison à Chelsea (seulement 18 apparitions en Premier League), il avait espéré rejoindre Al Nassr, le club de l’Arabie Saoudite où évolue Cristiano Ronaldo. Malheureusement, le transfert a échoué.

Les raisons de cet échec divergent d’une source à une autre. Certains évoquent un problème au genou lors de la visite médicale, tandis que d’autres parlent d’un désaccord financier entre Ziyech et le club saoudien. Le joueur de 30 ans avait d’ailleurs ironiquement réagi sur Twitter en réponse à ces événements.

