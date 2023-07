Pays Bas: Edwin van der Sar victime d’une hémorragie cérébrale et hospitalisé

-Publicité-

Selon les informations dévoilées par plusieurs médias néerlandais ce vendredi, la légende des Oranjes et de Manchester United Edwin van der Sar est à l’hôpital dans un état grave, après avoir été victime d’une hémorragie cérébrale.

Edwin van der Sar, la légende de Manchester United et des Pays Bas, se trouve actuellement dans un état critique à l’hôpital après avoir été victime d’une hémorragie cérébrale en Croatie, où il était en vacances avec sa famille. Cette triste nouvelle a été révélée ce vendredi par la presse néerlandaise.

Selon le média De Telegraaf, l’ex footballeur âgé de 52 ans a été admis dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital en Croatie. Cette année, van der Sar a traversé une période difficile, ce qui l’a conduit à quitter son poste de directeur du football à l’Ajax Amsterdam pour des raisons personnelles. Ayant été sous le feu des critiques, il a estimé qu’il était préférable de prendre ses distances.

La situation actuelle d’Edwin van der Sar est extrêmement préoccupante, et les prochaines 24 heures seront décisives pour son rétablissement. Évidemment, la nouvelle a ému la communauté du football, qui lui adresse ses pensées et ses prières, espérant un prompt rétablissement pour cet homme qui a laissé une empreinte indélébile dans le monde du ballon rond.

Tout au long de sa carrière, Edwin van der Sar a été considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but de sa génération et l’un des meilleurs de tous les temps. Il a connu des succès majeurs avec Manchester United, remportant notamment la Ligue des champions à deux reprises. Après avoir raccroché les gants, il s’est tourné vers un rôle de dirigeant et a joué un rôle clé dans le développement de l’Ajax Amsterdam.

