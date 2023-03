Pays-Bas: 2 cadres forfaits face à la France

Dans un communiqué publié ce lundi, la sélection hollandaise a annoncé les forfaits de Frenkie de Jong et Steven Bergwijn pour le rassemblement de mars.

Durant la prochaine trêve internationale de mars, les nations européennes vont débuter les qualifications pour l’Euro 2024 qui se tiendront en Allemagne. A cette occasion, les Pays-Bas affronteront l’équipe de France, jeudi prochain (20h45, GMT+1), avant de recevoir trois plus tard Gibraltar, soiy le dimanche (20h45). Deux rencontres que vont manquer deux cadres de la sélection Oranje. En effet, blessé respectivement avec le FC Barcelone et l’Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong et Stven Bergwijn sont forfaits.

«Frenkie de Jong et Steven Bergwijn ne rejoindront pas le camp d’entraînement des Oranje à Zeist en raison de blessures. Prenez soin de vous, Frenkie et Steven !», a annoncé la Fédération néerlandaise ce lundi dans un communiqué. Ils seront remplacés par Donyell Malen (Borussia Dortmund) et Joey Veerman (PSV).

En ce qui concerne Frenkie de Jong, le milieu de terrain devrait rapidement retrouver la compétition. Selon les informations, il devrait être disponible avec le Barça en Championnat, le 1er avril à Elche. Sa présence pour le quatrième Clasico de la saison contre le Real Madrid, en match retour des demi-finales de la Coupe du Roi, n’est donc pas remise en question.