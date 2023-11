Orabank alerte sur de fausses informations visant le groupe (communiqué)

- Advertisement -

C’est avec une grande surprise que nous avons pris connaissance de plusieurs articles de la presse en ligne béninoise le mardi 21 novembre, faisant un lien inadéquat entre un supposé désaccord entre VISTA et ECP, actionnaire majoritaire du groupe Orabank et l’inquiétude que cela devrait susciter chez les clients et une éventuelle menace sur leur épargne.

Pour rappel, notre groupe annonçait le 10 août 2023 la signature d’un accord en vue de la cession totale des actions d’ECP, de BIO, de PROPARCO et de DEG dans Oragroup au Groupe VISTA Bank. Les discussions entre actionnaires pour finaliser cette transaction n’ont aucun rapport avec notre mission première d’apporter à nos clients un service bancaire de qualité, de leur permettre de réaliser leurs projets dans les meilleures conditions et de les accompagner avec éthique, responsabilité et transparence.

Orabank, engagée à servir ses clients avec rigueur et professionnalisme

Cette mission, nous en faisons aussi un devoir et nous assurons au quotidien de la mener à bien, avec nos équipes commerciales qui continuent de prouver notre forte capacité de mobilisation de ressources avec une croissance de nos dépôts de 12% entre septembre 2022 et septembre 2023.

Nous invitons tous les organes de presse à vérifier l’exactitude des informations qu’ils diffusent, à faire preuve de discernement et d’éviter les amalgames et raccourcis tendancieux et totalement infondés.

Nous remercions nos clients pour la confiance sans cesse renouvelée et les assurons de notre parfait engagement à toujours mériter leur confiance.

À propos du Groupe Orabank

Le groupe Orabank est présent dans 12 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée et Mauritanie). Avec plus de 170 agences et points de ventes, une société de gestion et d’intermédiation (SGI) et plus de 2 500 collaborateurs, le groupe Orabank offre à près de 700 000 clients (grandes entreprises multinationales, régionales et locales, institutionnels, PME, professionnels, TPE et particuliers) une large gamme de produits et services bancaires et financiers selon des principes de proximité et de réactivité.

En visant l’inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, le groupe Orabank se concentre aussi sur des segments de la population à revenus modestes. Cet engagement se traduit par sa politique RSE, partie intégrante de sa stratégie et priorité de ses organes de direction, axée sur la transition énergétique, la gestion des risques environnementaux et sociaux, le bien-être du public et de ses collaborateurs.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur mailto:https://www.orabank.net/fr ou LinkedIn, @GroupOrabank on Twitter, Facebook, Instagram, et YouTube. Explorez également KEAZ, la nouvelle plateforme numérique du groupe Orabank.

Contact Presse : Ndèye Bineta Delphine NDIAYE

Directrice de la communication Groupe – E-mail : [email protected] /Téléphone : +228 99 86 41 44