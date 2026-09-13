Nigeria : Ima Niboro rejoint les porte-parole de la campagne de Tinubu pour 2027

Le journaliste nigérian Ima Niboro, ancien porte-parole du président Goodluck Jonathan et ex-directeur général de la News Agency of Nigeria , a été nommé parmi les porte-parole du conseil de campagne de Bola Tinubu pour l’élection présidentielle de 2027, selon plusieurs médias nigérians samedi 12 septembre.

L’équipe de communication de la campagne est dirigée par Dele Alake, ministre du Développement des minerais solides, avec Mohammed Idris, ministre de l’Information et de l’Orientation nationale, comme coprésident. Sa composition vise à renforcer le dispositif de communication autour de la candidature du président sortant.

Bayo Onanuga, conseiller spécial du président à l’Information et à la Stratégie, Sunday Dare, conseiller spécial chargé des médias et de la communication publique, Tunde Rahman, assistant spécial principal chargé des médias et des missions spéciales, ainsi que Felix Morka, porte-parole national de l’All Progressives Congress, figurent également dans cette équipe.

Ima Niboro a exercé comme conseiller spécial chargé des médias auprès de Goodluck Jonathan avant de prendre la direction de la News Agency of Nigeria. Son arrivée dans la structure électorale de Tinubu ajoute à l’équipe un ancien responsable de la communication présidentielle ayant aussi travaillé dans le paysage politique de l’État du Delta.

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Cette nomination intervient au moment où les principaux camps renforcent leurs équipes pour la présidentielle. La Commission électorale nationale indépendante a publié le 12 septembre la liste finale des 18 candidats et colistiers, sur laquelle Bola Tinubu figure comme candidat de l’All Progressives Congress.

Selon le calendrier actuellement affiché par l’INEC, l’élection présidentielle et les élections à l’Assemblée nationale sont prévues le 16 janvier 2027.