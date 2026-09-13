Soudan du Sud : l’Équatoria occidental prépare l’inscription des électeurs

Le comité électoral de l’Équatoria occidental a reçu à Yambio du matériel destiné à préparer l’inscription des électeurs, selon des responsables locaux cités le 10 septembre, alors que le Soudan du Sud prévoit ses élections générales le 22 décembre 2026.

Le président du comité électoral de l’État, Simon Bakama, a indiqué que les équipes locales identifient les agents qui seront chargés de l’enrôlement dans les comtés. Leurs noms doivent être transmis à la Commission électorale nationale avant l’annonce officielle du démarrage de l’opération.

La Commission électorale nationale a précisé le 2 septembre qu’aucune inscription n’avait encore commencé dans le pays. Elle prévoit un enregistrement manuel, en personne et sur papier, avec saisie ultérieure des données dans ses systèmes informatiques.

Cette étape intervient alors que le calendrier électoral reste sous forte surveillance politique. Juba a récemment rejeté les mises en garde de l’ONU sur les conditions du scrutin, tandis que les autorités avaient déjà réaffirmé en avril leur intention de maintenir les élections en décembre 2026.

Publicité

La Commission nationale a également formé début septembre des responsables électoraux des dix États et des trois zones administratives aux procédures d’inscription. Elle affirme vouloir rendre l’enregistrement accessible aux citoyens éligibles dans l’ensemble du territoire.

La NEC indique que les dates, les centres d’inscription et les documents requis seront publiés par avis officiel. Elle rappelle que tout citoyen sud-soudanais âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin doit pouvoir s’enregistrer une fois l’opération ouverte.