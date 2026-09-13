Éthiopie : le dialogue national remettra ses recommandations au Parlement le 20 septembre

La Commission nationale de dialogue de l’ Éthiopie remettra le 20 septembre à la Chambre des représentants du peuple les recommandations issues du dialogue national, a annoncé son commissaire en chef Mesfin Araya le 10 septembre à Addis-Abeba, avant la transition vers la prochaine législature.

La conférence nationale, ouverte le 15 juillet et achevée le 22 août, a réuni environ 4 000 participants autour de huit grands thèmes. La Commission indique que les échanges ont produit des recommandations destinées aux institutions publiques, avec un large consensus sur la majorité des sujets examinés.

Le dossier final doit comprendre le rapport complet du dialogue, les recommandations des participants et une stratégie de mise en œuvre. La Commission rappelle que ses propositions sont consultatives et que les décisions finales relèvent des autorités compétentes.

Le calendrier vise à transmettre les travaux au Parlement qui a créé la Commission avant la fin de son mandat. Les recommandations doivent ensuite être communiquées aux organes concernés du gouvernement fédéral, aux États régionaux et aux administrations des villes fédérales, avec un mécanisme de suivi de leur application.

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Le traitement des contributions liées au Tigré suivra une procédure particulière. Mesfin Araya a indiqué que 164 personnes avaient participé à Addis-Abeba pour représenter ou porter des préoccupations liées à la région, où les contraintes sécuritaires et politiques n’ont pas permis d’organiser le processus dans les mêmes conditions.

La Commission prévoit de transmettre pour l’instant les recommandations concernant le Tigré au gouvernement fédéral. Son mandat actuel court jusqu’au 24 octobre 2026, et le prochain Parlement devra se prononcer sur la suite institutionnelle de ses activités.