Éthiopie : l’UE et ses partenaires appellent à relancer le dialogue au Tigré

Les délégations de l’Union européenne en Éthiopie et auprès de l’Union africaine, avec les missions des États membres de l’UE et les ambassades du Canada, de la Norvège et du Royaume-Uni à Addis-Abeba, ont appelé le 26 août les parties au conflit dans le nord de l’Éthiopie à renouer un dialogue de bonne foi autour de l’accord de cessation permanente des hostilités, alors que les combats ont repris dans l’ouest du Tigré.

Dans ce communiqué conjoint, l’UE et ses cosignataires demandent l’application de bonne foi de l’accord signé à Pretoria et soutiennent les consultations relancées par l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Le texte met en garde contre une nouvelle escalade dans une région déjà fragilisée par la sécheresse et des besoins humanitaires élevés.

Les affrontements ont repris le 1er août 2026 près de Sheraro et Shererina, dans l’ouest du Tigré. Cette reprise des combats met sous pression l’accord conclu à Pretoria le 2 novembre 2022, qui avait mis fin à la guerre entre les forces fédérales éthiopiennes et le Front de libération du peuple du Tigré.

L’Union africaine a chargé Olusegun Obasanjo, le 14 mai 2026, de soutenir les efforts de paix et de dialogue dans la Corne de l’Afrique. Sa médiation s’inscrit dans une nouvelle séquence diplomatique ouverte après la détérioration de la situation sécuritaire dans le nord du pays.

L’Union africaine avait déjà appelé, le 30 janvier 2026, à préserver les acquis de l’accord de cessation des hostilités signé à Pretoria et à régler les différends par un dialogue constructif.