Éthiopie : au Tigré, la visite d’Olusegun Obasanjo n’a pas relancé le dialogue selon le TPLF

Les autorités du Tigré ont affirmé le 25 août qu’une visite d’Olusegun Obasanjo à Mekelle, la veille, n’avait apporté ni nouvelles propositions ni progrès tangibles vers une reprise du dialogue avec le gouvernement fédéral éthiopien.

Haut représentant de l’Union africaine pour la Corne de l’Afrique, l’ancien président nigérian s’est ainsi rendu pour la deuxième fois en deux mois dans la capitale tigréenne, après un premier déplacement à la mi-juin dans un climat de tensions croissantes entre le Front de libération du peuple du Tigré et Addis-Abeba.

Selon les autorités tigréennes, cette nouvelle étape n’a pas permis de relancer des échanges substantiels. Elles disent avoir identifié cinq points d’entrée pour un dialogue, dont la fin de l’encerclement militaire du Tigré et le rétablissement du statut juridique du TPLF.

La visite intervient alors que le processus issu de l’accord de Pretoria de novembre 2022 reste enlisé sur plusieurs dossiers politiques et sécuritaires entre les deux camps.

Le gouvernement fédéral éthiopien n’avait pas commenté la visite dans l’immédiat.