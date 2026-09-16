Coopération bilatérale: Gildas Agonkan et le nouvel ambassadeur d’Italie s’accordent pour intensifier le partenariat militaire face aux défis sécuritaires

​Dans le cadre de sa prise de fonction officielle au Bénin, Roberto Mengoni, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Italie, a été reçu en audience le lundi 15 septembre 2026 par le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan.

Accompagné de la consule et de l’attaché de Défense de l’ambassade, le diplomate italien a fait le point avec l’autorité ministérielle sur les priorités de sa mission et les perspectives de renforcement des relations d’intérêt commun.

Selon Banouto, ​les échanges ont principalement mis en avant la consolidation de l’appui militaire italien face aux impératifs sécuritaires contemporains. Tout en saluant l’accréditation du diplomate à Cotonou, Gildas Agonkan a exprimé le souhait de voir la coopération opérationnelle entre les deux nations s’intensifier et franchir un palier supplémentaire.

Le ministre de la Défense a insisté sur la nécessité de dépasser le seul cadre de la formation des effectifs pour explorer de nouveaux domaines d’action conjoints au profit des Forces armées béninoises.

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​Engagement de Rome pour la protection du territoire béninois

​Pour sa part, Roberto Mengoni a réitéré la pleine disponibilité des autorités italiennes à soutenir le Bénin dans la préservation de sa souveraineté et la protection de son espace territorial.

L’ambassadeur a réaffirmé la détermination de sa chancellerie à bâtir une relation stratégique durable et plus dynamique, ouvrant ainsi la voie à une exploration approfondie de pans de coopération militaire jusqu’ici inexploités entre les deux capitales.