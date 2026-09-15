ONU : le Kényan Martin Kimani nommé sous-secrétaire général pour l’Afrique

Le secrétaire général de l’ONU António Guterres a nommé le diplomate kényan Martin Kimani sous-secrétaire général pour l’Afrique au sein des départements des affaires politiques, de la consolidation de la paix et des opérations de paix. L’annonce a été faite le 14 septembre.

Kimani succède à la Ghanéenne Martha Ama Akyaa Pobee. Sa nouvelle fonction le place parmi les responsables chargés de la prévention des conflits, de la médiation, de l’engagement politique et de l’appui aux processus de paix sur le continent.

Le diplomate a représenté le Kenya auprès des Nations unies à New York de 2020 à 2024. Il a siégé au Conseil de sécurité pendant le mandat kényan de 2021 à 2022 et en a assuré la présidence en octobre 2021.

Auparavant, Martin Kimani a dirigé le National Counter Terrorism Centre du Kenya et servi comme envoyé spécial présidentiel pour la lutte contre l’extrémisme violent entre 2015 et 2020. Il avait aussi dirigé le mécanisme d’alerte précoce et de réponse aux conflits de l’IGAD entre 2011 et 2012.

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Il a également présidé en 2023 le conseil d’administration commun du Programme des Nations unies pour le développement, du Fonds des Nations unies pour la population et de l’UNOPS. Plus récemment, il occupait les fonctions de président et directeur général de The Africa Center à New York.

La nomination met fin au mandat de Martha Ama Akyaa Pobee à ce poste. Le communiqué de l’ONU souligne que Martin Kimani apporte environ 25 années d’expérience dans les relations internationales, la paix et la sécurité.