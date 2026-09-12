Nigeria : Abuja réclame une enquête sur deux morts en Afrique du Sud

Le Nigeria a demandé vendredi 11 septembre à l’ Afrique du Sud des enquêtes immédiates, approfondies et transparentes après la mort de deux de ses ressortissants, Bishop Taiwo Michael Fakunle et James Uchechukwu Nwankwo, survenue à un jour d’intervalle à Johannesburg et dans la région du Cap.

Selon le ministère nigérian des Affaires étrangères, Bishop Taiwo Michael Fakunle a été tué le 4 septembre à son domicile de Kensington, à Johannesburg. Le ministère n’a attribué publiquement aucun mobile à cette attaque et les auteurs n’étaient pas identifiés dans les informations disponibles samedi.

James Uchechukwu Nwankwo est mort le 5 septembre après ce que le ministère nigérian décrit comme des méthodes d’interrogatoire particulièrement brutales imputées à des agents du South African Police Service. La police sud-africaine n’avait pas répondu à une demande de commentaire de l’Associated Press au moment de la publication de son compte rendu.

Le consulat général du Nigeria à Johannesburg a de son côté réclamé une enquête complète sur la mort de Bishop Fakunle et l’identification des responsables. Les autorités nigérianes demandent également que les circonstances exactes du décès de Nwankwo soient établies et que toute responsabilité éventuelle soit traitée par la justice sud-africaine.

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Ces démarches interviennent dans un contexte de fortes tensions entre Abuja et Pretoria autour des violences visant des étrangers. Le 11 septembre, l’Assemblée nationale nigériane a suspendu jusqu’à nouvel ordre ses visites officielles en Afrique du Sud ainsi que sa participation aux activités législatives organisées par des institutions sud-africaines, tout en affirmant que cette mesure ne rompait pas les relations diplomatiques entre les deux pays.

Le ministère nigérian des Affaires étrangères avait indiqué le 4 septembre que 1 640 ressortissants avaient déjà été évacués d’Afrique du Sud depuis le lancement de l’opération le 10 juin. Le gouvernement fédéral en avait financé 1 385, tandis que les autres retours avaient été soutenus par des dons privés.