Égypte : Al-Sissi et Poutine discutent nucléaire, industrie et commerce à New Delhi

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et son homologue russe Vladimir Poutine ont discuté vendredi 11 septembre à New Delhi du renforcement de la coopération bilatérale, en marge du sommet des BRICS, avec un accent sur les grands projets énergétiques, industriels et commerciaux.

Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, Mohamed El-Shennawy, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le développement des relations entre l’Égypte et la Russie dans plusieurs secteurs jugés prioritaires par les deux gouvernements.

Les échanges ont notamment porté sur la centrale nucléaire d’El-Dabaa, construite avec l’appui russe, et sur le projet de zone industrielle russe dans la Zone économique du canal de Suez. Les deux dossiers figurent parmi les principaux projets communs suivis par Le Caire et Moscou.

Abdel Fattah Al-Sissi a indiqué que les échanges commerciaux entre les deux pays avaient atteint 10 milliards de dollars. Il a également affirmé que l’Égypte était prête à faciliter la mise en œuvre des projets conjoints et à traiter les difficultés susceptibles de ralentir leur exécution.

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Le président égyptien a par ailleurs salué l’approbation par les autorités russes des aéroports internationaux d’Alexandrie et d’El-Alamein, une mesure présentée par la partie égyptienne comme un moyen d’élargir les destinations accessibles aux touristes russes.

Vladimir Poutine a indiqué suivre de près l’avancement des grands projets bilatéraux. Le président russe a aussi souligné l’importance accordée par Moscou aux positions de l’Égypte dans un contexte international marqué par plusieurs crises régionales.