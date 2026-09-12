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Malawi : la Norvège fermera son ambassade de Lilongwe d’ici juillet 2027

La Norvège fermera son ambassade à Lilongwe d’ici la fin juillet 2027, a annoncé le gouvernement norvégien le 11 septembre, dans le cadre d’une réorganisation de son service extérieur.

Léon KABORÉ
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Malawi : la Norvège fermera son ambassade de Lilongwe d’ici juillet 2027
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Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, a justifié cette décision par la nécessité d’adapter la présence diplomatique du pays à un environnement international jugé plus instable et à de nouvelles priorités stratégiques.

L’ambassade de Norvège au Malawi a été ouverte en 2000. Selon Oslo, l’aide norvégienne au pays a représenté ces dernières années environ 500 millions de couronnes norvégiennes par an, notamment dans la santé, l’éducation, l’agriculture et la gouvernance.

La fermeture de la mission ne signifie pas la fin de la coopération au développement, a précisé le ministre du Développement international, Åsmund Aukrust. Les financements passant par des organisations multilatérales doivent se poursuivre, tandis que les autres formes de coopération seront réexaminées.

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La décision s’inscrit dans une révision plus large du réseau diplomatique norvégien. Oslo a parallèlement annoncé l’ouverture d’une ambassade au Qatar, où le gouvernement souhaite renforcer sa présence dans une région devenue plus importante pour ses intérêts diplomatiques et économiques.

Le ministère norvégien des Affaires étrangères doit encore préciser quelles représentations seront chargées à l’avenir des relations diplomatiques avec le Malawi et la Zambie, jusqu’ici suivies depuis Lilongwe.

L’ambassade restera opérationnelle jusqu’à sa fermeture prévue au plus tard à la fin du mois de juillet 2027.

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