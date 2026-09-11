BRICS : Xi, Poutine et Pezeshkian attendus à New Delhi les 12 et 13 septembre

L’Inde accueillera les 12 et 13 septembre à New Delhi le 18e sommet des BRICS. Xi Jinping, Vladimir Poutine et Masoud Pezeshkian sont attendus à une rencontre où les divergences entre l’Iran et les Émirats arabes unis compliquent la recherche d’une position commune.

Le sommet intervient dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient. Selon Reuters, la guerre impliquant l’Iran a perturbé le trafic dans le détroit d’Ormuz et poussé les cours du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril. Les Émirats arabes unis, également membres des BRICS, ont suspendu en août leurs échanges commerciaux et financiers avec Téhéran après avoir été visés par des missiles iraniens.

Le Premier ministre Narendra Modi a indiqué jeudi 10 septembre que l’Inde était « prête » pour le rendez-vous. Le groupe, initialement formé par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine puis l’Afrique du Sud, s’est élargi à l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, les Émirats arabes unis et l’Indonésie.

Xi Jinping effectuera à cette occasion sa première visite en Inde depuis sept ans. Sont également attendus le président sud-africain Cyril Ramaphosa, l’Égyptien Abdel Fattah al-Sissi, l’Indonésien Prabowo Subianto et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. Les Émirats arabes unis doivent être représentés par le prince héritier d’Abou Dhabi, Khaled ben Mohamed ben Zayed Al Nahyan.

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Une déclaration commune à négocier

L’un des principaux enjeux sera la formulation d’une déclaration commune sur les crises internationales. En mai, les ministres des Affaires étrangères des BRICS réunis à New Delhi n’avaient pas réussi à adopter un texte commun, notamment en raison des divergences entre l’Iran et les Émirats arabes unis.

La diplomatie indienne espère aussi utiliser le sommet pour multiplier les rencontres bilatérales. Narendra Modi doit notamment s’entretenir avec Vladimir Poutine, tandis qu’une rencontre avec Xi Jinping est attendue en marge des travaux. Ces échanges devraient porter sur les relations économiques, les questions de sécurité et les tensions régionales.

L’agenda économique comprend également les moyens de faciliter les paiements transfrontaliers entre pays membres. L’Inde pousse notamment à relier les monnaies numériques de banques centrales, une proposition qui doit être discutée pendant la réunion des dirigeants malgré des obstacles techniques et politiques.

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À New Delhi, les autorités ont renforcé le dispositif autour des délégations étrangères. Selon The Indian Express, environ 30 000 policiers et membres des forces paramilitaires sont mobilisés pour le sommet, notamment autour de l’aéroport, des hôtels et du Bharat Mandapam.