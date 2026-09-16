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Diplomatie: Romuald Wadagni en visite officielle de deux jours à Kigali pour consolider la coopération entre le Bénin et le Rwanda

​Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a entamé ce mercredi 16 septembre 2026 une visite officielle de quarante-huit heures à Kigali, la capitale rwandaise.

Edouard Djogbénou
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Diplomatie: Romuald Wadagni en visite officielle de deux jours à Kigali pour consolider la coopération entre le Bénin et le Rwanda
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Reçu avec les égards protocolaires à Urugwiro Village par son homologue Paul Kagame, le chef de l’État béninois amorce une séquence diplomatique d’envergure consacrée à l’approfondissement du partenariat bilatéral.

​Ce déplacement présidentiel traduit la volonté réaffirmée de Cotonou et de Kigali de dynamiser les accords multisectoriels unissant les deux nations.

Au cours de son séjour, Romuald Wadagni mènera des consultations approfondies avec les plus hautes autorités rwandaises pour explorer de nouveaux axes d’échanges économiques, techniques et sécuritaires.

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​Ces entretiens visent à insuffler un élan renouvelé à une coopération sud-sud déjà étroite, en capitalisant sur le partage d’expertises et l’alignement des priorités stratégiques régionales au profit du développement mutuel des deux pays.

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