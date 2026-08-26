BENIN WEB TV

Algérie-Mali : Abdoulaye Maïga en visite de travail à Alger

Le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a effectué le 24 août 2026 une visite de travail à Alger, à l’invitation de son homologue algérien Sifi Ghrieb. Ce déplacement marque un nouveau contact de haut niveau entre le Mali et l’Algérie dans un contexte de réchauffement progressif de leurs relations.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
Publié le à
Diplomatie
99vues
Algérie-Mali : Abdoulaye Maïga en visite de travail à Alger
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Selon la Primature malienne, Abdoulaye Maïga était porteur d’un message du président de la transition, Assimi Goïta, à l’adresse du président algérien Abdelmadjid Tebboune. La visite avait donc aussi une portée politique au-delà des échanges entre chefs de gouvernement.

Après des entretiens avec Sifi Ghrieb, le chef du gouvernement malien a été reçu le même jour par Abdelmadjid Tebboune. Cette séquence s’inscrit dans une reprise de dialogue bilatéral engagée au plus haut niveau entre Alger et Bamako.

Le dégel entre les deux pays avait déjà commencé en juillet 2026 avec le retour des ambassadeurs et la reprise des liaisons aériennes. La visite du 24 août intervient comme une étape supplémentaire dans cette normalisation, et non comme son point de départ.

Selon la Primature malienne, Abdoulaye Maïga est rentré à Bamako le 24 août à 20 heures après avoir achevé son déplacement à Alger. Son voyage aura ainsi concentré, sur une seule journée, les principaux échanges politiques annoncés par les autorités maliennes.

Articles liés

Iran : Donald Trump exige l’arrêt immédiat des exécutions de manifestantsIran : Donald Trump exige l’arrêt immédiat des exécutions de manifestantsLes États-Unis retirent la Syrie de leur liste des pays accusés de soutenir le terrorismeLes États-Unis retirent la Syrie de leur liste des pays accusés de soutenir le terrorismeRoyaume-Uni : le Premier ministre Andy Burnham attendu à Kiev lundi pour sa première visite à l’étrangerRoyaume-Uni : le Premier ministre Andy Burnham attendu à Kiev lundi pour sa première visite à l’étrangerSyrie-Israël : Damas confirme des pourparlers pour faire baisser la tension après des frappes israéliennesSyrie-Israël : Damas confirme des pourparlers pour faire baisser la tension après des frappes israéliennes

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV