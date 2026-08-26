Algérie-Mali : Abdoulaye Maïga en visite de travail à Alger

Le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a effectué le 24 août 2026 une visite de travail à Alger, à l’invitation de son homologue algérien Sifi Ghrieb. Ce déplacement marque un nouveau contact de haut niveau entre le Mali et l’Algérie dans un contexte de réchauffement progressif de leurs relations.

Selon la Primature malienne, Abdoulaye Maïga était porteur d’un message du président de la transition, Assimi Goïta, à l’adresse du président algérien Abdelmadjid Tebboune. La visite avait donc aussi une portée politique au-delà des échanges entre chefs de gouvernement.

Après des entretiens avec Sifi Ghrieb, le chef du gouvernement malien a été reçu le même jour par Abdelmadjid Tebboune. Cette séquence s’inscrit dans une reprise de dialogue bilatéral engagée au plus haut niveau entre Alger et Bamako.

Le dégel entre les deux pays avait déjà commencé en juillet 2026 avec le retour des ambassadeurs et la reprise des liaisons aériennes. La visite du 24 août intervient comme une étape supplémentaire dans cette normalisation, et non comme son point de départ.

Selon la Primature malienne, Abdoulaye Maïga est rentré à Bamako le 24 août à 20 heures après avoir achevé son déplacement à Alger. Son voyage aura ainsi concentré, sur une seule journée, les principaux échanges politiques annoncés par les autorités maliennes.