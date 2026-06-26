Mondial 2026 : pari gratuit Sénégal – Irak, faites votre pronostic
A six heures du coup d’envoi de Sénégal – Irak, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
55vues
Publicité
1 min de lecture
Sommaire
Le match est programme le 26/06/2026 20:00 au BMO Field. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.
Sénégal
A venir BMO FieldIrak
Votre pronostic
Chargement du pronostic
Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.
Articles liés
Mondial 2026 : pari gratuit Norvège – France, faites votre pronosticCDM 2026: «que les joueurs du Real Madrid soient (vite) éliminés», le souhait provocateur de MourinhoMondial 2026: 3 équipes africaines (sur 10) déjà qualifiées pour les seizièmes de finaleCoupe du monde 2026: quatre affiches des seizièmes de finale déjà connues
Merci pour votre lecture — publicité
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.