Mondial 2026 : pari gratuit Équateur – Allemagne, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Équateur – Allemagne , Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Publié le 25 juin 2026 à 15:05 · Mis à jour le 25 juin 2026

Le match est programme le 25/06/2026 21:00 au MetLife Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Équateur A venir 21:00 MetLife Stadium Allemagne Allemagne

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.