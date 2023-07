L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le gouvernement du Bénin ont organisé un exercice de simulation de crise en salle, nommé TABLEX, le 5 juillet 2023 à Parakou. Cet exercice, qui a réuni des autorités administratives et de sécurité de cinq départements béninois, avait pour but de préparer les autorités locales à répondre à des crises frontalières soudaines accompagnées de déplacements massifs de populations.

Cet événement intervient dans un contexte de multiplication des attaques et de montée de l’extrémisme violent dans la région du Sahel central, qui se propage vers les pays du Golfe de Guinée, dont le Bénin. Ces situations accentuent la fragilité des communautés frontalières déjà confrontées à des défis multidimensionnels, rendant urgent le renforcement des capacités en matière de gestion de crises.

Le TABLEX est une activité de préparation à la gestion des crises. Il propose aux participants un scénario fictif de crise à simuler. Lors de cette session à Parakou, les participants ont établi un plan de gestion de crise en réponse au scénario proposé. Une restitution en plénière a ensuite permis d’identifier les forces et les faiblesses du plan et de tirer des leçons pour faire face à de potentielles crises réelles.

- Publicité-

L’OIM et le Gouvernement du Bénin organisent un exercice de simulation de crise en salle à Parakou

L’exercice a couvert les aspects sécuritaires, humanitaires et sanitaires de la gestion de crise. Il a également favorisé la coordination intra-service et interservices en situation de crise entre les entités impliquées, notamment la Préfecture, la Mairie, la Police, la Douane, les Eaux et Forêts, les Sapeurs-pompiers, les services sociaux, la Santé et les acteurs internationaux.

Cet exercice s’inscrit dans le cadre du Programme « Engagement des communautés frontalières dans la sécurité et la gestion des frontières : du Sénégal au Bénin ». Ce programme est financé par le Département d’État américain et mis en œuvre au Bénin par l’OIM. Il vise à renforcer les relations de confiance entre les autorités et les communautés afin de favoriser la coproduction de la sécurité.