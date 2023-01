Liverpool: très mauvaise nouvelle pour Virgil van Dijk

Sorti sur blessure lors de la défaite Liverpool contre Brentford (3-1), Virgil van Dijk va manquer plus d’un mois de compétition, a annoncé l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp ce vendredi en conférence de presse.

La saison se complique encore un peu plus pour Liverpool. Déjà largués dans la course au titre (6è après 17 matchs joués), les Reds vont devoir se passer de leur roc défensif Virgil van Dijk lors des rencontres à venir. En effet, sorti sur blessure à la mi-temps de la défaite contre Brentford (3-1), lundi dernier en Premier League, l’international néerlandais sera absent des pelouses pour plus d’un mois. C’est son entraîneur Jürgen Klopp qui a annoncé la nouvelle ce vendredi en conférence de presse.

« Le diagnostic est dur, on parle de plusieurs semaines, plus d’un mois au total. J’espère qu’il va vite se remettre, mais nous verrons. Pour le moment, il n’est pas disponible et nous devons faire avec. Il n’a jamais eu de soucis musculaires cette année ni mentionné quoi que ce soit. Il a peut-être fait un sprint de trop à ce moment-là » a expliqué le technicien Allemand dans des propos rapportés par Footmercato.

Un gros coup dur donc pour Liverpool qui est à la lutte en cette deuxième moitié de saison pour une place en Ligue des champions. Mais, si tout se passe bien, le club de la Mersey peut tout de même espérer retrouver son leader en défense pour le huitième de finale aller de la Coupe aux grandes oreilles contre le Real Madrid, prévu le 21 février prochain.