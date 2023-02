Liverpool-Real: la botte secrète de Klopp pour stopper le duo Benzema-Vinicius

L’entraineur de Liverpool, Jurgen Klopp, était ce lundi en conférence de presse, à la veille du choc contre le Real Madrid en Ligue des champions. Et le technicien allemand a livré son secret pour stopper le duo Benzema-Vinicius.

Liverpool et le Real Madrid s’affrontent ce mardi soir à Anfield. Un match comptant pour la huitième de finale aller de la Ligue des champions. Déjà out dans la course au titre de champion en Premier League, le club de la Mersey n’a plus que la C1 pour sauver sa saison.

Une compétition qui réussit bien aux Reds, au moins jusqu’ici avec une phase de groupe assez élogieuse. Et face à une équipe merengue qui alterne entre le bon et le mauvais, les Mersysiders ont des arguments pour prétendre écarter le tenant du titre. Surtout que l’entraîneur de Liverpool a sa botte secrète pour stopper le duo merengue Benzema-Vinicius.

En conférence de presse ce lundi après-midi, Jurgen Klopp a bien évidemment évoqué ce choc contre le géant espagnol. Et le technicien allemand estime qu’il serait difficile pour ses joueurs de vouloir s’attarder à savoir comment jouer contre Benzema et Vini Jr.

« Nous essayons toujours de bloquer Vinicius, mais si vous le défendez il y a Benzema. Si vous les défendez, il y a Valverde ou Rodrygo. Si vous les défendez tous il y a Kroos, Modric ou Tchouameni qui peuvent tirer à 25mètres. Au Real, les dangers viennent de partout », a-t-il confié aux journalistes.

L’entraineur des Reds s’est également prononcé sur les récentes polémiques sur Vini jr en Espagne: « Je suis sûr que Vinícius est déjà une légende du Real Madrid malgré son jeune âge. Les polémiques autour de Vinícius ? Rien au monde ne peut justifier les abus raciaux qu’il subit. C’est un joueur de classe mondiale et vous ne devriez pas le laisser dans des situations comme ça », a ajouté Jurgen Klopp.

Pour rappel, le choc entre Liverpool et le Real Madrid est prévu ce mardi soir à Anfield, à partir de 21 heures (GMT+1). Le vainqueur prendra une sérieuse option sur la qualification en quart de finale de la Ligue des champions.