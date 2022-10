Liverpool: quand Klopp compare la situation du club à celle de Cristiano Ronaldo

Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille d’affronter les Glasgow Rangers en Ligue des champions, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a comparé la mauvaise passe de son équipe à celle que traverse Cristiano Ronaldo à Manchester United.

On peut le dire, Liverpool connaît un début de saison décevant. Seulement neuvième de Premier League, les Reds se retrouvent déjà à onze points du leader Arsenal. Ce samedi, les protégés de Jürgen Klopp ont de nouveau été accrochés par Brighton (3-3), lors de la neuvième journée du championnat anglais.

En conférence de presse ce lundi, à la veille du duel contre les Glasgow Rangers en Ligue des champions, l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp n’a pas échappé aux questions sur l’état de forme de son équipe. Alors que certains journalistes évoquaient un manque de confiance parmi les nouveaux éléments de l’effectif, le technicien allemand a comparé le cas de sa formation avec celui de Cristiano Ronaldo.

«Nous devons être plus compacts. Défendre est un art, et cela a très bien fonctionné pour nous pendant longtemps. Mais quand ça ne marche plus, on se rend compte qu’il faut revenir aux fondamentaux (…) Pensez-vous que Cristiano Ronaldo est actuellement au sommet de sa confiance ? Ces dernières années, il était le meilleur joueur du monde et maintenant il n’est plus tout à fait le même Cela nous arrive à tous. Lionel Messi, la saison dernière, c’était à peu près pareil. Vous devez faire un pas dans la bonne direction et quand vous êtes prêt, la confiance est de retour», a-t-il expliqué.

Il n’y a pas de doute sur le fait que Liverpool et Cristiano Ronaldo retrouveront leur rythme de croisière avant la fin de la saison