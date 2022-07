Liverpool: « Nous l’avons presque tué », Klopp évoque les débuts de Darwin Nunez

Interrogé par la presse, ce mercredi, Jürgen Klopp s’est exprimé sur les débuts poussifs de Darwin Nunez avec Liverpool.

Liverpool disputait son premier match de la présaison ce mardi contre le rival Manchester United. Les Reds se sont lourdement inclinés sur le score de 4-0. Entrée en jeu au cours de la rencontre, la nouvelle recrue, Darwin Nunez, a été décevant. Il a d’ailleurs été tourné en ridicule par les Twitos après sa prestation. Toutefois, son entraîneur Jürgen Klopp a tenu à relativiser les débuts pour le moins ratés de son nouveau protégé :

« C’est un 9 qui peut aussi jouer sur l’aile. Voyons où il joue… Mais on voyait déjà ses coéquipiers le chercher. Ce n’était que sa troisième séance et je pense qu’après le troisième sprint ses poumons étaient sur le point d’exploser. Nous l’avons presque tué avec ces ballons, mais il est entré dans le jeu et ses coéquipiers ont essayé de lui passer le ballon. C’est clairement l’une de ses forces. »

Recruté cet été pour la somme de 100 millions d’euros, le jeune Uruguayen devra rapidement s’adapter au style de jeu des Reds, s’il veut faire oublier un certain Sadio Mané, parti du côté du Bayern Munich.